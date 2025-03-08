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Мир

10 человек погибли в Аргентине во время наводнения

Наводнение, Аргентина, потоп, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 10:59 Фото: социальная сеть Х
Более тысячи человек эвакуировали на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес из-за наводнения. По предварительным данным, стихия унесла жизни по меньшей мере десяти человек, сообщает Zаkon.kz.

По словам мэра города Баия-Бланка Федерико Сусбьельеса, в пострадавших населенных пунктах выпало 300 мм осадков, пишет ТАСС.

"К настоящему моменту в Баии-Бланке эвакуированы 375 человек, более 800 – в [пригороде] Хенераль-Даниэль-Серри. Число погибших достигло десяти, не исключено, что число жертв может быть больше, учитывая масштаб случившегося", – написал Федерико Сусбьельес в соцсети X.

К устранению последствий стихии привлечены провинциальные и федеральные силы.

Ранее сообщалось, что в городе Авельянеда, расположенном в 10 км от центра Буэнос-Айреса, местный ручей Саранди окрасился в кроваво-красный цвет.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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