10 человек погибли в Аргентине во время наводнения

Фото: социальная сеть Х

Более тысячи человек эвакуировали на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес из-за наводнения. По предварительным данным, стихия унесла жизни по меньшей мере десяти человек, сообщает Zаkon.kz.

По словам мэра города Баия-Бланка Федерико Сусбьельеса, в пострадавших населенных пунктах выпало 300 мм осадков, пишет ТАСС. "К настоящему моменту в Баии-Бланке эвакуированы 375 человек, более 800 – в [пригороде] Хенераль-Даниэль-Серри. Число погибших достигло десяти, не исключено, что число жертв может быть больше, учитывая масштаб случившегося", – написал Федерико Сусбьельес в соцсети X. К устранению последствий стихии привлечены провинциальные и федеральные силы. Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025 Ранее сообщалось, что в городе Авельянеда, расположенном в 10 км от центра Буэнос-Айреса, местный ручей Саранди окрасился в кроваво-красный цвет.

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