Более 200 человек пострадали при взрыве на топливном хранилище в Нагорном Карабахе

Поздним вечером 25 сентября на складе топлива близ трассы Степанакерт – Аскеран прогремел мощный взрыв. Известно о сотнях пострадавших, есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Арменпресс со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, взрыв прогремел поздним вечером 25 сентября. Точное количество пострадавших и погибших пока не известно. Раненых в экстренном порядке начали доставлять в больницы.

"В результате взрыва на складе топлива число пострадавших превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для спасения жизней людей", – написал с Twitter Гегам Степанян, уполномоченный по правам человека.

Он отметил необходимость срочной эвакуации пострадавших воздушным путем в ближайшие больницы соседних государств.

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Как сообщили в СМИ, Армения предоставила автобусы для перевозки людей из района, пострадавшего от взрыва.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошла утечка газа, которая привела к взрыву газового конденсата. В результате погиб один рабочий, еще четверо получили ранения.

