Взрыв на топливном складе в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых

Вблизи Степанакерта/Ханкенди взорвалась цистерна с топливом. Не менее 20 жертв и около 300 пострадавших. На АЗС они стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть регион, сообщает Zakon.kz.

67 пострадавших в результате пожара в Степанакерте доставлены в Национальный ожоговый центр Еревана, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на брифинге в правительстве, пишет Sputnik Армения.

По ее словам, состояние большинства пациентов оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, есть также средней тяжести.

"Процесс эвакуации продолжается. Машины скорой помощи и сейчас осуществляют перевозку больных из Степанакерта, пострадавших в результате взрыва", – отметила министр Анаит Аванесян.

Она напомнила, что в Ереван ранее было доставлено 23 раненых, которые получают лечение, и в случае необходимости их оперируют.

"Сегодня уже в Ереван были доставлены дети, в том числе новорожденные, один в тяжелом состоянии. Они под медицинским контролем и состояние стабильное", – добавила министр здравоохранения Армении.

В офисе президента Азербайджана сообщили, что Баку также направил медикаменты для оказания помощи раненым.

Мощный взрыв прогремел на складе с топливом вечером 25 сентября недалеко от Степанакерта. По предварительным данным, госпитализированы 290 человек, семеро пострадавших скончались в больнице. Тела еще 13 человек доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.