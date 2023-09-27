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Почти четверть жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению

23% жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению Фото: pixabay
Около 23% жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению после того, как Азербайджан окончательно установил контроль над регионом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 27 сентября, почти каждый четвертый житель Нагорного Карабаха покинул регион и выехал в Армению. Поток беженцев потянулся из Карабаха после того, как Азербайджан наконец открыл единственную дорогу в Армению после десятимесячной блокады. Отток населения усугубляется тем, что в главном городе региона, Степанакерте, проблемы с топливом.

Хотя азербайджанские власти пообещали уважать права армянского населения, многие местные жители боятся расправы. Кроме того, люди опасаются повторения таких трагедий, как взрыв на топливном хранилище, который произошел вечером 25 сентября неподалеку от Степанакерта. В результате этого инцидента погибли не менее 68 человек, пропали без вести 105 и пострадали около 300.

Армянские власти также подтвердили, что из Нагорного Карабаха в Армению доставили 125 тел погибших. По данным Минздрава Армении, речь идет о людях, убитых в военных столкновениях на прошлой неделе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна готова принять всех армян из Нагорного Карабаха. Азербайджан вернул регион под свой контроль после военной операции 19-21 сентября.

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