Два забавных случая произошли на Олимпийских играх 3 августа

Два забавных случая с участием спортсменов из Германии и Франции произошли на Олимпийских играх в субботу, сообщает Zakon.kz.

Так, немецкий велогонщик Нильс Политт во время гонки зашел в известное парижское кафе "Две мельницы" ради посещения туалета. Кафе знаменито тем, что в нем снимали фильм "Амели".

Фото: Х/SjoerdNolf

После он продолжил гонку, в результате которой занял 70-е место. Остался без медали Олимпиады, но зато стал героем для всех посетителей кафе и болельщиков.

German cyclist Nils Politt stopped for a bathroom break in a Parisian cafe during this afternoon's Olympic road race 🤣pic.twitter.com/riC94VLigb — Balls.ie (@ballsdotie) August 3, 2024

А вот французскому прыгуну с шестом не позволило выйти в финал Олимпиады "мужское достоинство". Антони Аммирати занял 15 место с результатом 5,60 м и не попал в число 12 финалистов. Дело в том, что он сбил планку половым органом. Прыгнув, 21-летний атлет сначала задел планку коленями, но перемахнул ее, а затем зацепил гениталиями и столкнул вниз.

Итальянская спортсменка Анджела Карини, снявшаяся с боя против алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде-2024, заявила, что покидает бокс.