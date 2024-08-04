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Два забавных случая произошли на Олимпийских играх 3 августа

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 05:30 Фото: Reuters
Два забавных случая с участием спортсменов из Германии и Франции произошли на Олимпийских играх в субботу, сообщает Zakon.kz.

Так, немецкий велогонщик Нильс Политт во время гонки зашел в известное парижское кафе "Две мельницы" ради посещения туалета. Кафе знаменито тем, что в нем снимали фильм "Амели".

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 05:30

Фото: Х/SjoerdNolf

После он продолжил гонку, в результате которой занял 70-е место. Остался без медали Олимпиады, но зато стал героем для всех посетителей кафе и болельщиков.

А вот французскому прыгуну с шестом не позволило выйти в финал Олимпиады "мужское достоинство". Антони Аммирати занял 15 место с результатом 5,60 м и не попал в число 12 финалистов. Дело в том, что он сбил планку половым органом. Прыгнув, 21-летний атлет сначала задел планку коленями, но перемахнул ее, а затем зацепил гениталиями и столкнул вниз.

Итальянская спортсменка Анджела Карини, снявшаяся с боя против алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде-2024, заявила, что покидает бокс.

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