Два забавных случая произошли на Олимпийских играх 3 августа

Так, немецкий велогонщик Нильс Политт во время гонки зашел в известное парижское кафе "Две мельницы" ради посещения туалета. Кафе знаменито тем, что в нем снимали фильм "Амели".

После он продолжил гонку, в результате которой занял 70-е место. Остался без медали Олимпиады, но зато стал героем для всех посетителей кафе и болельщиков.

German cyclist Nils Politt stopped for a bathroom break in a Parisian cafe during this afternoon's Olympic road race 🤣pic.twitter.com/riC94VLigb