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Шестеро молодых людей подали в суд на 32 страны по делу об изменении климата

судейский молоток Фото: freepik
27 сентября Европейский суд по правам человека рассмотрит иск, поданный шестью молодыми людьми против 32 европейских стран, обвиняющих их в неспособности справиться с антропогенным климатическим кризисом, сообщает Zakon.kz.

Истцы в возрасте от 11 до 24 лет, все из Португалии, просят суд заставить страны ускорить действия по борьбе с изменением климата, пишет CNN.

Это первое климатическое дело, поданное в Европейский суд по правам человека, и самое крупное из трех климатических исков, которые рассматривает суд.

"Никогда раньше такому количеству государств не приходилось защищаться ни в одной точке мира", – сказал Геаройд О Куинн, директор Global Legal Action Network, или GLAN, которая поддержала дело истцов.

Португальцы решились подать в суд на десятки европейских стран после непрекращающихся ежегодных лесных пожаров в их стране.

Хотя иск был вызван пожарами, изменение климата продолжает влиять на их жизнь, утверждает группа, особенно сильные волны жары, которые регулярно испытывает Португалия. Они говорят, что в эти периоды им трудно выходить на улицу, концентрироваться на учебе, спать, а некоторым даже дышать, а также это влияет на их психическое здоровье.

"Это заставляет нас беспокоиться о нашем будущем. Как мы могли не бояться?"–  сказал один из истцов.

По мере того, как экстремальные погодные условия ухудшаются, судебные разбирательства, связанные с изменением климата, становятся все более популярным инструментом, направленным на принуждение к действиям по борьбе с изменением климата, особенно потому, что страны мира не сделали достаточно, чтобы сократить загрязнение окружающей среды и предотвратить катастрофические уровни потепления.

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