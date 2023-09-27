Ливанский военный суд приговорил представителя ИГИЛ к 160 годам тюремного заключения

Военный суд Ливии приговорил чиновника экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в Казахстане) к 160 годам тюремного заключения за совершение нападений на силы безопасности и планирование других нападений на правительственные здания и центры, сообщает Zakon.kz.

Чиновники заявили, что Имад Ясин, палестинец в возрасте 50 лет, признался во всех 11 предъявленных ему обвинениях, включая присоединение к террористической организации, совершение преступлений в крупнейшем в Ливане лагере палестинских беженцев Эйн-эль-Хильве, стрельбу по ливанским солдатам и транспортировку оружия и боеприпасов для группировок боевиков, пишет ABC News.

Ясин, также известный как Имад Акль, заявил, что планировал несколько других нападений, в том числе взрыв двух главных электростанций, штаб-квартиры крупного местного телевидения в Бейруте, убийство ведущего политика, а также планирование нападений на отели к северу от Бейрута. Об этом сообщили чиновники на условиях анонимности в соответствии с правилами.

До того как присоединиться к ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в Казахстане), Ясин был членом других воинствующих исламских группировок, включая связанную с "Аль-Каидой" (признана террористической организацией и запрещена в Казахстане), которая до сих пор действует в Эйн-эль-Хильве.

Заседание, в ходе которого ему был вынесен приговор, началось в понедельник вечером и продолжалось до раннего утра вторника, сообщили официальные лица. Новость о его приговоре стала достоянием общественности в среду.

