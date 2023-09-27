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Датский художник представил пустые рамки в качестве произведения искусства: на него подал в суд музей

холст "Бери деньги и беги" Фото: Хеннинг Бэггер/Ritzau Scanpix через AP
Датский художник, которому два года назад музей на севере Дании дал кучу денег на создание произведения об условиях труда для выставки, представил два пустых холста под названием "Бери деньги и беги". Выставка вызвала фурор, сообщает Zakon.kz.

Датский суд постановил, что Йенс Хаанинг должен выплатить 492 549 крон (69 894 доллара США) музею Кунстен в Ольборге за нарушение контракта. Его адвокат Петер Шеннинг заявил в среду, что художник подает апелляцию на решение, и отказался от дальнейших комментариев, пишет ABC News.

В 2021 году музей поручил Хаанингу воссоздать две его более ранние работы: банкноты, прикрепленные к холстам, представляющие среднюю годовую заработную плату в Дании и Австрии .

Вместо этого он представил на выставку два пустых холста под названием "Work It Out" ("Работайте"), заявив, что эти работы отражают его текущую рабочую ситуацию, и оставил себе деньги.

Помимо предоставления ему денег в евро и банкнотах за произведения искусства, музей также заплатил ему 25 000 крон (3900 долларов США) за его труд по созданию произведений искусства.

В своем постановлении от 18 сентября Окружной суд Копенгагена также постановил, что Хаанинг может удержать 40 000 крон (5676 долларов США) из первоначальной суммы, предоставленной ему музеем, которая должна составлять гонорар художника, поскольку музею все таки пришлось выставить его пустые рамки на показ.

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