Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали

Чтобы отразить военное вторжение в Нигер и дать отпор любому виду агрессии, на территории страны разместили боевые самолеты представители Буркина-Фасо и Мали, сообщает Zakon.kz.

По информации местного телеканала RTN, таким образом страны "претворяют в жизнь свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности" с Нигером.

Также сообщается, что в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера с целью завершения плана по отражению агрессии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее сообщалось, что комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил об определении даты начала военного вторжения в Нигер, однако называть ее не стал. Он заверил, что вмешательство сил ЭКОВАС будет краткосрочным.

Информация о свержении президента южноафриканского Нигера Мохамеда Базума появилась в конце июля. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.

Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий. Свергнувшие президента Нигера мятежники ранее заявили о закрытии над страной воздушного пространства.