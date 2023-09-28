Северная Корея закрепила свой ядерный статус в Конституции

Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к Конституции, которые закрепляют статус Северной Кореи как ядерной державы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, принятые в Северной Корее поправки предусматривают, что государство будет наращивать свой арсенал атомного оружия и отныне считает себя полноценной ядерной державой. Поправки приняли после двухдневных слушаний.

CNN отмечает, что такое решение закрепляет позицию КНДР, которую ранее обозначал Ким Чен Ын: Северная Корея собирается владеть ядерным оружием "вечно" и не намерена отказываться от него, как того требуют Южная Корея, США и западные страны.

Ранее северокорейский лидер объявил, что сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей представляет собой "худшую из актуальных угроз" для КНДР. На заседании Верховного народного собрания, где приняли поправки, он назвал признание ядерного статуса историческим событием, которое увеличит обороноспособность Северной Кореи и защитит национальные интересы.

Северная Корея в последний раз проводила ядерные испытания в 2017 году. В 2018 году Ким Чен Ын участвовал в переговорах с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалась возможность отказа КНДР от разработки атомных бомб, но достичь договоренностей не удалось.

Ранее сообщалось, что Северная Корея решила депортировать беглого американского солдата.