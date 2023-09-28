Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Северная Корея закрепила свой ядерный статус в Конституции

Северная Корея закрепила свой ядерный статус в конституции Фото: pixabay
Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к Конституции, которые закрепляют статус Северной Кореи как ядерной державы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, принятые в Северной Корее поправки предусматривают, что государство будет наращивать свой арсенал атомного оружия и отныне считает себя полноценной ядерной державой. Поправки приняли после двухдневных слушаний.

CNN отмечает, что такое решение закрепляет позицию КНДР, которую ранее обозначал Ким Чен Ын: Северная Корея собирается владеть ядерным оружием "вечно" и не намерена отказываться от него, как того требуют Южная Корея, США и западные страны.

Ранее северокорейский лидер объявил, что сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей представляет собой "худшую из актуальных угроз" для КНДР. На заседании Верховного народного собрания, где приняли поправки, он назвал признание ядерного статуса историческим событием, которое увеличит обороноспособность Северной Кореи и защитит национальные интересы.

Северная Корея в последний раз проводила ядерные испытания в 2017 году. В 2018 году Ким Чен Ын участвовал в переговорах с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалась возможность отказа КНДР от разработки атомных бомб, но достичь договоренностей не удалось.

Ранее сообщалось, что Северная Корея решила депортировать беглого американского солдата.

Читайте также

Австралиец разыграл собственное похищение, чтобы побыть с любовницей
Австралиец инсценировал свое похищение, чтобы встретиться с любовницей
Древний Рим
Эксперт объяснила, почему мужчины думают о Римской империи
Пожар на складе в Ташкенте локализован
Пожар на складе в Ташкенте локализован
Никита Дробны
Ким Чен Ын Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления