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Япония выпустит вторую партию вод с АЭС "Фукусима" на следующей неделе

Морепродукты Фото: pixabay
Япония начнет сбрасывать вторую партию сточных вод с разрушенной АЭС "Фукусима" со следующей недели, сообщил оператор АЭС. Это вызвало возмущение Китая и других стран, сообщает Zakon.kz.

Второй сброс начнется 5 октября, заявили в Tokyo Electric Power (Tepco), сообщает The Guardian.

Китай запретил импорт всех японских морепродуктов после первого сброса вод 11 сентября, несмотря на то, что Токио настаивал на отсутствии опасности.

На первом этапе в Тихий океан было сброшено около 7 800 тонн воды из запланированных 1,34 млн тонн, что эквивалентно более чем 500 олимпийским бассейнам.

Tepco утверждает, что вода была очищена от всех радиоактивных элементов, кроме трития, содержание которого находится в пределах безопасного уровня. Это мнение поддерживается атомным агентством ООН МАГАТЭ.

Китай обвинил Японию в том, что она использует океан как "канализацию". Это же мнение повторил премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре.

Цель сброса вод – освободить пространство для удаления крайне опасного радиоактивного топлива и обломков из разрушенных реакторов АЭС.

"Как и в случае с первым выбросом, мы будем продолжать следить за уровнем трития. Мы будем продолжать информировать общественность в доступной форме, основываясь на научных данных".официальный представитель Tepco Акира Оно

Несмотря на запрет Китая на импорт японских морепродуктов, китайские суда продолжают ловить рыбу у берегов Японии в тех же районах, где работают японские суда.

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