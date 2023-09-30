Смертники унесли жизни 56 человек в Пакистане

По меньшей мере 56 человек погибли в результате взрывов смертников, сорвавших две религиозные церемонии в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

По меньшей мере 52 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате взрыва во время религиозного шествия в районе Мастунг на юго-западе провинции Белуджистан, пишет CNN.

Первый взрыв в произошел около полудня по местному времени. Десятки людей собрались, чтобы отметить рождение Пророка Мухаммеда, прежде чем процессию разорвал сильный взрыв.



Несколько часов спустя во время пятничной молитвы в мечети недалеко от города Пешауэй на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва произошел отдельный взрыв, в результате которого по меньшей мере четыре человека погибли и 11 получили ранения. В результате взрыва обрушилась крыша мечети, но неясно, как это произошло. многие люди остались внутри.

Местная полиция сообщила, что двое мужчин на велосипедах начали стрелять в офицеров возле мечети Хангу, а затем применили взрывчатку к зданию.



Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность ни за один из взрывов.