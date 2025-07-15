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Мир

Несколько лет проведут в тюрьме два англичанина за срубленное "дерево Робин Гуда"

вандалы срубили дерево Робин Гуда, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 00:48 Фото: pixabay
В Англии Дэниел Грэм и Адам Каррутерс в 2023 году при помощи бензопилы спилили историческое дерево, возраст которого составляет более века, под самый корень. И вот недавно их приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканал CBS, вандалы сняли преступление на видео, выложили ролик в соцсети и взяли с места происшествия трофей. Когда хулиганов нашли, они стали сваливали вину друг на друга.

Отмечается, что речь идет о вековом платане, который стоял в овраге у Вала Адриана в национальном парке Нортумберленд на севере Англии почти 200 лет. Растение причислено к объектам культурного наследия ЮНЕСКО и получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу.

Как уточнил телеканал, срубленное дерево оценивалось в 622 тыс. фунтов стерлингов. Нанесенный вандалами ущерб составил 1,14 тыс. фунтов. Спустя год после произошедшего британцы решили возродить потерянное. Саженец спиленного платана высадили в королевском парке около Виндзорского замка.

Ранее сообщалось, что житель Экибастуза отсудил у отдела ЖКХ круглую сумму за упавшее дерево на его внедорожник.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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