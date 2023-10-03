Банда "черных хирургов" оставила сотни людей без почек в Пакистане

Полиция Пакистана задержала участников преступной группы, которая промышляла подпольной торговлей органами. Члены банды "черных хирургов" удаляли у людей почки и продавали их богатым покупателям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, полиция Пакистана задержала восьмерых человек, которые промышляли незаконной торговлей органами на востоке страны. Предполагаемого лидера группировки, известного как "Доктор Фавад", обвиняют в проведении нелегальных хирургических операций над 328 пациентами.

Фавад и другие участники банды удаляли пациентам почки, чтобы затем продать органы богатым клиентам по цене в 10 млн пакистанских рупий (16,6 млн тенге) за штуку. Операции проводил сам "доктор", а за анестезию отвечал его сообщник-автомеханик. Не менее трех человек в результате подпольной хирургии скончались, но правоохранительные органы считают, что на самом деле ущерб от деятельности преступной группы был больше. Некоторые жертвы бандитов даже не знали, что им удаляли почки.

По словам первого министра пакистанской провинции Пенджаб Мохсина Накви, преступники выбирали жертв среди пациентов больниц и заманивали их в укромные места для проведения операций. Свои подпольные клиники они обустроили в Лахоре, регионе Таксила и пакистанской части Кашмира. В Кашмире им особенно помогало отсутствие на местном уровне законодательства о пересадке органов.

"Доктора Фавада" до этого задерживали пять раз, но всякий раз отпускали. Полиции потребовалось два месяца, чтобы провести расследование и задержать членов группировки – помогли показания одного из пациентов, которого уговорили пройти "частное лечение". Пострадавший узнал, что у него отсутствует одна почка, только когда пришел на прием к другому врачу.

Сейчас власти Пакистана работают над тем, чтобы ужесточить законодательство и выявить другие банды, которые ведут аналогичную торговлю органами.

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