Банда оформила кредиты в 5 миллиардов тенге на социально уязвимых казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Акмолинской области задержаны члены организованной преступной группы, оформившей кредиты на 450 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации прокуратуры региона, в апреле 2025 года прокурор Зерендинского района во время встречи с населением выявил факт оформления неизвестными людьми кредитов на жителей района из числа социально-уязвимых слоев.
"Прокурор района инициировал оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам в ноябре 2024 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование которого поручено спецпрокурорам Акмолинской области. В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денежных средств банков второго уровня", – сообщили 17 апреля в надзорном органе.
Между членами группы были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника.
Мошенники незаконно оформили кредиты на 450 человек на общую сумму около 5 млрд тенге.
Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны.
На сегодня по делу в качестве подозреваемых установлены 24 человека, 15 из них с санкции суда взяты под стражу.
Расследование продолжается.
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