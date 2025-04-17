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События

Банда оформила кредиты в 5 миллиардов тенге на социально уязвимых казахстанцев

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Акмолинской области задержаны члены организованной преступной группы, оформившей кредиты на 450 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, в апреле 2025 года прокурор Зерендинского района во время встречи с населением выявил факт оформления неизвестными людьми кредитов на жителей района из числа социально-уязвимых слоев.

"Прокурор района инициировал оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам в ноябре 2024 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование которого поручено спецпрокурорам Акмолинской области. В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денежных средств банков второго уровня", – сообщили 17 апреля в надзорном органе.

Между членами группы были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника.

Мошенники незаконно оформили кредиты на 450 человек на общую сумму около 5 млрд тенге.

Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны.

На сегодня по делу в качестве подозреваемых установлены 24 человека, 15 из них с санкции суда взяты под стражу.

Расследование продолжается.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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