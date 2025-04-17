Банда оформила кредиты в 5 миллиардов тенге на социально уязвимых казахстанцев

В Акмолинской области задержаны члены организованной преступной группы, оформившей кредиты на 450 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, в апреле 2025 года прокурор Зерендинского района во время встречи с населением выявил факт оформления неизвестными людьми кредитов на жителей района из числа социально-уязвимых слоев.

"Прокурор района инициировал оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам в ноябре 2024 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование которого поручено спецпрокурорам Акмолинской области. В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денежных средств банков второго уровня", – сообщили 17 апреля в надзорном органе.

Между членами группы были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника.

Мошенники незаконно оформили кредиты на 450 человек на общую сумму около 5 млрд тенге. Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны.

На сегодня по делу в качестве подозреваемых установлены 24 человека, 15 из них с санкции суда взяты под стражу.

Расследование продолжается.