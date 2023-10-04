Курс по магии открыли в британском университете

Эксетерский университет в Великобритании открыл курс по магии для аспирантов. Он предусматривает изучение древневосточных ритуалов, драконов, ведьм и легенд о короле Артуре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, теперь английские аспиранты, мечтавшие когда-то получить приглашение в Хогвартс, смогут изучать в университете Эксетера происхождение средневековых заклинаний, легенды и мифических существ. Новый курс открыли на базе института арабских и исламских наук. Пока что это единственное направление подготовки специалистов по магии в Великобритании.

Разработчики курса утверждают, что он отвечает модным в западных околонаучных кругах тенденциям, таким как "деколонизация мышления", феминизм и антирасизм. Аспирантам, в частности, расскажут о вкладе арабских магических изысканий в становление европейской науки.

"Магия и оккультизм были и остаются огромной частью западной культуры, и глупо отрицать это или отказываться воспринимать это всерьез. Тщательное изучение этих предметов позволяет нам переоценить отношение человека к окружающему миру и разных культур друг к другу", – заявила автор курса, профессор Эмили Селав.

Предполагается, что окончившие курс аспиранты смогут работать учителями, библиотекарями, гидами, искусствоведами, сотрудниками издательств и музеев.

Ранее в Великобритании выпустили монету, посвященную Джону Толкину.