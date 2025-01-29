Разыскиваемого в Казахстане бизнесмена задержали в Бишкеке

Разыскиваемого иностранца по линии Интерпола задержали в Бишкеке. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызстана за 28 января 2025 года.

В ведомстве уточнили, что задержанного обвиняют в даче взятки должностному лицу. Он находился в розыске Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

"В Бишкеке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина иностранного государства А.Д., 1985 года рождения, разыскиваемого по линии Интерпола". Пресс-служба МВД КР

Согласно имеющейся информации, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года владелец логистической компании А.Д. пытался организовать поставки товаров за рубеж. Для обхода таможенных процедур он вступил в сговор с работниками таможни.

За этот период подозреваемый передал 16 500 долларов в качестве взятки.

"В дальнейшем А.Д. доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района для дальнейших процессуальных действий в соответствии с законодательством Кыргызстана". Пресс-служба МВД КР

27 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о ликвидации очередной нарколаборатории в Павлодаре.