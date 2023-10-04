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Религиозный скандал из-за плевков разгорелся в Израиле

Религиозный скандал из-за плевков разгорелся в Иерусалиме Фото: pixabay
Межрелигиозный скандал разгорелся в священном для иудеев, христиан и мусульман Иерусалиме. Его причиной стало оскорбительное поведение ортодоксальных евреев по отношению к христианам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в Израиле произошел скандал на религиозной почве. Он вспыхнул после того, как в Сети опубликовали видео, на котором ортодоксальные евреи плюют под ноги участникам христианской религиозной процессии.

"Израиль полностью привержен защите священного права на вероисповедание и паломничество ко святым местам любой веры. Я решительно осуждаю любую попытку запугать верующих, и я намерен принять немедленные и решительные меры против этого", – заявил Нетаньяху.

Между тем нашлись и израильтяне, которые поддержали такое поведение. В частности, один из лидеров местных ультранационалистов Элайша Йеред, который сейчас находится под домашним арестом как подозреваемый по делу об убийстве 19-летнего палестинца, выступил в защиту евреев-ортодоксов. Он заявил, что плевки под ноги иноверцам – это якобы "древний еврейский обычай". Это заявление породило настоящую бурю споров и возмущения в соцсетях.

Межрелигиозная напряженность в Израиле обострилась после того, как в 2022 году к власти в стране пришло националистически настроенное правительство. С того момента выросло количество нападений на религиозной почве, а латинский патриарх Иерусалима прямо заявил, что христианам стало небезопасно жить в Израиле. Активисты, выступающие в защиту прав христианского населения, утверждают, что плевки и словесные оскорбления – это самые безобидные проявления межрелигиозной розни: были случаи бросания камней в паломников и даже вандализма в отношении священных символов, а число нападений на христиан за год выросло вдвое.

Сейчас в Иерусалиме живут 15 тысяч христиан, не считая паломников, – это в основном этнические палестинцы, что еще сильнее обостряет напряжение между представителями разных народов и вероисповеданий.

Ранее в Израиле началась очередная демонстрация против реформы судебной системы.

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