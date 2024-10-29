Антарктида стала одним из самых популярных мест для путешествий

Антарктида, известная как самый холодный и отдаленный континент в мире, в настоящее время является популярным туристическим направлением, привлекающим больше туристов, чем когда-либо, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, зимой Антарктида покрывается самым большим в мире ледяным щитом, охватывающим около 19 млн кв. км. Несмотря на суровые условия, она становится одним из самых востребованных мест для путешествий в мире.

Международная ассоциация туроператоров Антарктиды (IAATO), которая отслеживает количество туристов, посещающих белый континент с начала 1990-х годов, отметила, что всплеск поездок в Антарктиду начался задолго до туристического бума после пандемии COVID.

Зимой 2017 года Антарктиду посетили чуть менее 44 тыс. туристов. В этом году это число превысило 122 тыс. посетителей. И они приезжают в таком количестве, потому что путешествие на самый холодный континент Земли ранее не было таким простым или более роскошным.

Пару десятилетий назад путешествие в Антарктику означало посещение на небольших судах, многие из которых были бывшими "ледорезами" из России, Канады и других полярных стран. А сейчас на ледяной континент можно доплыть с комфортом.



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