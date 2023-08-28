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В ОАЭ зафиксировали температурный рекорд в 51 градус

ОАЭ Фото: pixabay
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 26 августа зафиксировали самый жаркий день в году, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Arabian Business, в Абу-Даби температура воздуха достигла +50,8.

Ссылаясь на Национальный центр метеорологии ОАЭ, журнал пишет, что во всех регионах эмиратов сообщалось о температуре выше +40 градусов. Однако пик жары был зарегистрирован в 14:45 в Абу-Даби.

"Хотя это и не обычное явление, в летние месяцы температура в стране иногда превышает +50. В июле термометры впервые в году поднялись выше отметки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ливень и град обрушились на Шымкент.

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