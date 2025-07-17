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Наука и технологии

Поезда в Италии научили распознавать землетрясения

Поезд, люди, рельсы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 07:42 Фото: pixabay
На высокоскоростной железнодорожной линии "Рим – Неаполь" установлена первая в Италии система раннего оповещения о землетрясениях (EWS). Она будет автоматически останавливать поезда между Неаполем и Римом в случае сейсмической активности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wanted in Rome, итальянская железнодорожная сеть использовала многолетней опыт Японии в области управления землетрясениями. Новая система раннего сейсмического оповещения основана на серии интегрированных технологий, которые работают согласованно, обеспечивая своевременное вмешательство в случае землетрясения.

В частности, акселерометрические станции со специальными датчиками, расположенные вдоль линии, обнаруживают первые сейсмические волны, известные как P-волны, и передают данные в режиме реального времени по высокопроизводительной оптоволоконной сети.

Эти датчики распределены по всему участку "Рим – Неаполь", они частично установлены на поверхности, а частично в глубоких скважинах, чтобы гарантировать капиллярный охват и минимизировать время обнаружения.

Далее передовое программное обеспечение мгновенно анализирует полученную информацию, оценивая сейсмическую опасность и определяя зону, требующую обеспечения безопасности.

При превышении заданного порога риска система автоматически воздействует на железнодорожное сигнальное оборудование, замедляя или останавливая движение поездов в потенциально опасных зонах.

После окончания сейсмического события сотрудники RFI могут продолжить проверки и через специальную панель управления разрешить возобновление движения в условиях полной безопасности.

Ранее мы сообщали, что жители сейсмоопасного региона опасаются, что их смоет цунами после землетрясения.

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Аксинья Титова
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