Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

Иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая сейчас находится в заключении, заочно присудили Нобелевскую премию мира, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в Стокгольме 6 октября объявили лауреата Нобелевской премии мира. Награду присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу с притеснением женщин в Иране и усилия по продвижению прав и свобод человека.

Объявляя лауреата, Берит Райс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, повторила лозунг активистов, протестующих против ограничения прав женщин и обязательного ношения хиджабов в Иране: "Женщина, жизнь, свобода".

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"За свою отважную борьбу Наргес Мохаммади заплатила огромную личную цену. Иранский режим арестовывал ее 13 раз, осуждал к тюремному заключению пять раз и приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью. Мохаммади по-прежнему находится в заключении", – говорится в официальном заявлении Нобелевского комитета.

Ранее Нобелевскую премию по литературе дали норвежскому драматургу-минималисту Юну Фоссе за новаторские пьесы и прозу.