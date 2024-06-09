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В Иране начался суд над лауреаткой Нобелевской премии мира

Наргес Мохаммади, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 09:13 Фото: flickr
Новый судебный процесс над заключенной в тюрьму иранской лауреаткой Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади начался в минувшую субботу, 8 июня, сообщает Zakon.kz.

Адвокат активистки за права женщин Мостафа Нили сообщил, что Мохаммади отказалась присутствовать на слушаниях, пишет Guardian.

52-летняя Мохаммади находится в тюрьме с ноября 2021 года за несколько прошлых обвинительных приговоров, связанных с ее пропагандой против обязательного хиджаба для женщин и смертной казни в Иране.

Нили сказал, что его клиентку "обвинили в пропаганде против государства" из-за "ее высказываний о Дине Галибаф и о бойкоте выборов в законодательные органы", состоявшихся в марте.

Семья Мохаммади процитировала ее слова в прошлом месяце о том, что последний судебный процесс должен быть проведен публично, чтобы "свидетели и выжившие могли дать показания о сексуальных посягательствах, совершаемых режимом Исламской Республики против женщин".

Нобелевский лауреат в марте поделилась аудиосообщением из тюрьмы, в котором она осудила "полномасштабную войну против женщин" в Исламской Республике.

Согласно правилам, принятым вскоре после Исламской революции 1979 года, женщины в Иране обязаны покрывать волосы и скромно одеваться в общественных местах.

Иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая сейчас находится в заключении, заочно присудили Нобелевскую премию мира 6 октября 2023 года. 

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