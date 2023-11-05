15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в телеграм-каналах министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

"От всей души поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР", — написал Дудаев.

По его словам, Кадыров-младший показал себя "как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию".

Делимханов написал, что назначение Адама Кадырова на эту должность закономерно. По его словам, подросток "проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте".

7 сентября 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адам присвоили звание Героя Чеченской Республики.