15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
Об этом сообщили в телеграм-каналах министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
"От всей души поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР", — написал Дудаев.
По его словам, Кадыров-младший показал себя "как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию".
Делимханов написал, что назначение Адама Кадырова на эту должность закономерно. По его словам, подросток "проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте".
7 сентября 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адам присвоили звание Героя Чеченской Республики.