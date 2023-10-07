Караул: клопы добрались до французских школ, которые пришлось временно закрыть

Министерство образования Франции сообщило, что из-за заражения клопами пришлось временно закрыть несколько школ по всей стране, передает Zakon.kz

По данным Franceinfo, клопов обнаруживают в школьных классах и общежитиях.

"Пять школьных учреждений, где обучаются 1,5 тысячи учеников, были закрыты из-за нашествия клопов", - сообщили радиостанции в министерстве образования.

Школьников отправляют на дистанционное обучение, а в ближайшие каникулы, которые во Франции начнутся 21 октября, планируется провести дезинфекцию помещений.

Ранее сообщалось, что Францию одолели постельные клопы. Этих насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте.

Французская столица особенно пострадала от нашествия клопов, которое за последние несколько лет стало серьезной проблемой в стране. Власти говорят, что необходимо принять меры по борьбе с ними до начала Олимпийских игр в Париже.