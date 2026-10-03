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Мир

Клопы добрались до поездов: в Великобритании отменяют железнодорожные рейсы

Клопы добрались до поездов: в Великобритании отменяют железнодорожные рейсы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:08 Фото: magnific.com
В поездах британского оператора Southeastern обнаружили постельных клопов, из-за чего были отменены несколько рейсов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, насекомых заметили в поездах и на территории депо West Marina возле Хастингса. Машинисты сообщали о клопах в кабинах и на личных вещах, а некоторые отказывались садиться в зараженные составы.

По данным издания, как минимум три рейса были отменены в пятницу. Один из поездов, который сотрудники в шутку прозвали "Bedbug Express", продолжал курсировать между Лондоном и Кентом с двумя закрытыми вагонами.

В компании сообщили, что клопы были обнаружены в четырех поездах. Два состава уже обработали и вернули на линию. В Southeastern подчеркнули, что случаи были зафиксированы только в кабинах машинистов, а в пассажирских зонах насекомых не обнаружили.

Ранее сообщалось, что до 60 поездов в сутки будут ездить из Казахстана в Узбекистан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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