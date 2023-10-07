Около 90 студентов колледжа погибли на выпускной церемонии в Сирии

В результате атаки дрона на сирийский военный колледж во время выпускной церемонии погибли по меньшей мере 89 человек и около 300 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Среди погибших пятеро детей и 31 женщина, пишет CNN.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Министерство обороны страны обвинило "террористические организации, поддерживаемые известными международными сторонами". В заявлении министерства говорится, что среди пострадавших были и семьи, приглашенные на церемонию, а также выпускники.

Сирийские вооруженные силы заявили, что атака была "беспрецедентной", и пообещали отреагировать "со всей силой и решимостью", предупредив, что те, кто планировал и осуществил атаку, дорого заплатят.

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Древний город Хомс, когда-то известный как столица сирийской революции, стал местом ожесточенных боев между силами режима и боевиками оппозиции, стремившимися свергнуть президента Башара Асада в 2012 году. Город пал под властью режима в 2014 году, когда повстанцы покинули его после двухлетней осады.

Президент Сирии теперь контролирует большую часть страны, за исключением северной полосы, удерживаемой различными повстанческими группировками, включая курдские.