Минимум три человека погибли в результате столкновения поездов в Египте

В результате столкновения поездов в Египте по меньшей мере погибли три человека и 49 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения Египта заявило, что 14 сентября на место столкновения в городе Загазиг, столице мухафазы Эш-Шаркия, было отправлено тридцать машин скорой помощи и дополнительных медицинских бригад.

По информации CNN, пострадавшие были доставлены в городские больницы при университетах Аль-Ахрар и Загазиг. По меньшей мере пятеро из пострадавших находятся в "нестабильном" состоянии.

На кадрах с места происшествия видны толпы людей, собравшихся вокруг искореженных обломков поездов, пока проводились спасательные операции.

На стареющей железнодорожной системе Египта почти каждый год за последние 20 лет происходили смертельные аварии.

По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики (CAPMAS), в 2018 году в Египте было зафиксировано 2044 железнодорожных катастрофы, а годом ранее –1793.

В 2021 году не менее 32 человек погибли и 165 получили ранения в результате столкновения двух поездов, а в 2019 году погибли не менее 25 человек и десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления.

