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Армия Израиля начала осаду сектора Газа

Армия Израиля начала осаду сектора Газа Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении от ХАМАС всех пограничных с сектором Газа районов и начале полномасштабной осады территорий, занятых палестинскими боевиками, сообщает Zakon.kz.

Армия обороны Израиля объявила о полном возвращении под ее контроль всех израильских районов, расположенных вдоль границы с сектором Газа, сообщает CNN 9 октября. По заявлению ЦАХАЛ, сейчас на территории Израиля не происходят наземные столкновения между армейскими подразделениями и боевиками ХАМАС.

По информации Times of Israel, главный спикер ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари, пообещал суровое возмездие лидерам ХАМАСа за вторжение в Израиль, убийства и захват в заложники мирных граждан. Он заявил, что своим нападением предводители боевиков подписали себе смертный приговор, и пригрозил смертью нынешнему лидеру движения ХАМАС Яхье Синвару.

"Яхья Синвар командует этой кампанией, и можете считать, что он уже мертвец. Военные и политические лидеры ХАМАСа, как и все их имущество – доступные нам цели, и их участь предрешена".Даниэль Хагари

Обе воюющие стороны продолжают обмениваться ракетными ударами: в Иерусалиме и Тель-Авиве вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги, а число убитых в результате ответных израильских ударов по сектору Газа выросло до 493 человек (по данным палестинской администрации). В киббуце Кфар Аза на границе с палестинской автономией израильские военные ликвидировали палестинского террориста-одиночку. В ЦАХАЛ также сообщили об уничтожении нескольких баз боевиков в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант на пресс-конференции сообщил, что израильские войска переходят к осаде сектора Газа.

"Я приказал начать полную осаду сектора Газа. Там не будет ни электроэнергии, ни еды, ни топлива, все дороги перекрыты. Мы сражаемся со зверьми в человеческом обличье и действуем соответствующе", – заявил он.

Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль в субботу 7 октября, выпустив по территории страны несколько тысяч ракет. Вооруженные группы боевиков пересекли границу и взяли заложников, в том числе детей. В результате атаки погибли тысячи израильтян и иностранных граждан, включая десятки посетителей музыкального фестиваля Nature Party. Израиль официально ввел военное положение и нанес мощный ответный удар по контролируемым ХАМАСом территориям.

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