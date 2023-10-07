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"Он жизнь прожил достойно". В Сети появилось видеообращение вдовы убитого криминального лидера

55 Фото: скриншот
На видео женщина представляется вдовой Камчы Кольбаева, известного криминального лидера. В своем заявлении она утверждает, что у ее мужа не было заграничных счетов и что он не оставлял своей семье крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Женщина на видео упоминает, что у них с Кольбаевым есть шестеро детей, восемь внуков.

"Приветствую всех, кто меня видит. Я являюсь супругой, теперь уже вдовой, Кольбаева Камчыбека и считаю своим долгом сделать это видеообращение, чтобы сохранить светлую память моего покойного супруга. Это мой долг как его жены, как спутницы жизни его. (…) Он был человеком достойным и жизнь свою прожил достойно", – говорит женщина на видео.

По ее словам, у Кольбаева было много сторонников, которые были уверенны в том, что он сможет обеспечить им защиту.

@vdovakolbaevakamchy

♬ оригинальный звук - Вдова Көлбаева Камчы

"Конечно, человек не может всем нравиться. Есть, возможно, те люди, кому он не нравился, но я думаю, что это меньшинство. Все, кто его знал, все могут подтвердить, каким он был человек", – говорится в заявлении вдовы криминального авторитета.

Кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября. 

После произошедшего члены ОПГ Камчы Кольбаева и некоторые известные лидеры других преступных группировок начали массово выступать с заявлениями о том, что они отказываются от криминальных статусов и на место вора в законе не претендуют. Так, в публичном доступе появились видеообращения Кадыра Досонова, известного как Дженго, Улана Барчакеева по кличке Улан Узун и Улана Токтосунова, известного по прозвищу Сакал.

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