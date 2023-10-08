Свата убитого вора в законе Камчи Кольбаева задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали бывшего депутата парламента и владельца рынка "Мадина" в Бишкеке Турсунтая Салимова. Он является сватом криминального авторитета Камчи Кольбаева, которого убили во время спецоперации 4 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Задержание проводили сотрудники Государственного комитета национальной безопасности 7 октября. Салимову вменяют статью 261 Уголовного кодекса Кыргызстана "Создание организованной группы или участие в ней". Об этом пишет 24kg.

Кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября.

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После произошедшего члены ОПГ Камчы Кольбаева и некоторые известные лидеры других преступных группировок начали массово выступать с заявлениями о том, что они отказываются от криминальных статусов и на место вора в законе не претендуют. Так, в публичном доступе появились видеообращения Кадыра Досонова, известного как Дженго, Улана Барчакеева по кличке Улан Узун и Улана Токтосунова, известного по прозвищу Сакал.

6 октября глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что в республике больше не будет воров в законе и лидеров преступных группировок, пишет Kaktus.media.

