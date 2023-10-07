Ситуация в Украине: ночной удар по Одесской области, над Крымом сбили ракету комплекса С-200

Фото: Минобороны РФ

В пансионат и зернохранилище попали ракеты во время ночной атаки на Одесскую область. Украинская ракета была сбита над Крымом 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Одесская область была атакована ракетами "Оникс": они попали в здание пансионата и в зернохранилище. Пострадали четыре человека.

Минобороны РФ: над Крымом сбита украинская ракета С-200. По данным российского военного ведомства, атака была предпринята "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200".



По центру Харькова был нанесен ракетный удар, погиб ребенок и его бабушка, 30 человек пострадали, заявили украинские власти.

Временное правительство Словакии, работающее до формирования нового кабинета по итогам прошедших неделю назад парламентских выборов, объявило о прекращении поставок военной помощи Украине.

Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. При этом он видит себя посредником в этой сделке, который мог бы обо всем договориться.

Конгрессмены-республиканцы требуют от президента США прояснить стратегию американской администрации относительно поддержки Украины. Инициаторами стали председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш.

В Британии назвали возможные сроки завершения СВО на Украине. Конфликт в Украине может закончиться уже зимой, если Вашингтон перестанет спонсировать Киев, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук.

Киевские власти начали переговоры с Японией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Из заявления Владимира Путина следует, что причиной гибели главы ЧВК "Вагнер" мог стать взрыв ручной гранаты на борту самолета. В этом деле имеется и наркотический след, намекнул российский президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил Читайте также Эскалация конфликта Израиля и Палестины: число погибших растет, сообщается о пленных Землетрясение в Афганистане: не менее 120 погибших, более 1000 пострадавших СМИ: число пострадавших в Израиле возросло до 1100 человек

Следите за новостями zakon.kz в: