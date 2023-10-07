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Ситуация в Украине: ночной удар по Одесской области, над Крымом сбили ракету комплекса С-200

Ситуация в Украине: Ночной удар по Одесской области, над Крымом сбили ракету комплекса С-200 Фото: Минобороны РФ
В пансионат и зернохранилище попали ракеты во время ночной атаки на Одесскую область. Украинская ракета была сбита над Крымом 7 октября, сообщает Zakon.kz.
  • Одесская область была атакована ракетами "Оникс": они попали в здание пансионата и в зернохранилище. Пострадали четыре человека.
  • Минобороны РФ: над Крымом сбита украинская ракета С-200. По данным российского военного ведомства, атака была предпринята "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200".
  • По центру Харькова был нанесен ракетный удар, погиб ребенок и его бабушка, 30 человек пострадали, заявили украинские власти.
  • Временное правительство Словакии, работающее до формирования нового кабинета по итогам прошедших неделю назад парламентских выборов, объявило о прекращении поставок военной помощи Украине.
  • Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. При этом он видит себя посредником в этой сделке, который мог бы обо всем договориться.
  • Конгрессмены-республиканцы требуют от президента США прояснить стратегию американской администрации относительно поддержки Украины. Инициаторами стали председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш.
  • В Британии назвали возможные сроки завершения СВО на Украине. Конфликт в Украине может закончиться уже зимой, если Вашингтон перестанет спонсировать Киев, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук.
  • Киевские власти начали переговоры с Японией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
  • Из заявления Владимира Путина следует, что причиной гибели главы ЧВК "Вагнер" мог стать взрыв ручной гранаты на борту самолета. В этом деле имеется и наркотический след, намекнул российский президент.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил

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