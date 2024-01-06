В небе над Крымом перехвачены четыре ракеты
Фото: wikipedia
В Минобороны России сообщили, что отражена попытка теракта с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Крыма, передает Zakon.kz.
"Около 00:30 мск 6 января дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымом", – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Ранее СМИ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены пять беспилотников над западной частью акватории Черного моря.
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