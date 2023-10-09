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Иран отверг причастность к атакам ХАМАСа на Израиль

Война между Израилем и Палестиной Фото: pixabay
Иран не участвовал ни в планировании, ни в осуществлении нападения движения ХАМАС на Израиль. Власти решительно отвергли сообщения о том, что удар по Израилю 7 октября последовал за серией секретных встреч между арабскими и иранскими официальными лицами в Ливане, сообщает Zakon.kz.

Представительство Ирана при ООН решительно отвергло версию о причастности к принятию решений о наступлении ХАМАС, сообщает Amwaj.media.

"Мы решительно выступаем в поддержку Палестины; однако мы не участвуем в принятии ответных мер Палестины, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной. Израиль пытается оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".представительство Ирана при ООН

9 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты еще не видели доказательств того, что за конкретной атакой стоял Иран.

Ранее в тот же день Wall Street Journal сообщила, что "иранские сотрудники службы безопасности помогали планировать наступление ХАМАС и "дали зеленый свет" на заседании в Бейруте 2 октября".

Ссылаясь на неназванные источники из Европы, ХАМАС, Хезболлы и Сирии, американское издание также написало, что представители ХАМАС, Хезболлы, Палестинского исламского джихада (ПИД) и Сил Кудс встречались в Ливане "как минимум раз в две недели с августа" для обсуждения нападения 7 октября.

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