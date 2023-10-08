Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль поразил 10 целей ХАМАС и бомбит Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛ (израильская армия) в соцсетях сообщила, что они начали бить ракетами по территории Ливана. По их словам, армия наносит удары по одному из районов в Ливане в ответ на "обстрел с их стороны". Речь идет о возможной атаке палестинских группировок с территории Ливана.
Также армия Израиля поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с радикальным движением банка, сообщила армейская пресс-служба.
По последним данным, число пострадавших в Израиле возросло до 1864 человек, сообщил Минздрав страны.
С палестинской стороны, по предварительным данным ООН, ранены более 1,6 тыс.
Также опознана женщина, которую покалечили и похитили ХАМАС. СМИ сообщают, что ей оказалась 30-летняя гражданка Германии Шани Лук, которая приехала в Израиль для участия в музыкальном фестивале.
Также израильский спецназ арестовывает палестинцев, напавших на Израиль, после интенсивной перестрелки.
Visuals of Israel Special forces arresting terrorists who attacked Israel, after intense gunfight. 🔥#Israel #IsraelUnderAttack #IStandWithIsrael #Palestine #Israel_under_attackpic.twitter.com/ctqysKy6aG— Shivani (@shivani_45D) October 8, 2023
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал превратить палестинский анклав в "необитаемый остров" после военной операции боевиков и призвал население покинуть свои дома.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.
Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.