Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль поразил 10 целей ХАМАС и бомбит Ливан

Пресс-служба ЦАХАЛ (израильская армия) в соцсетях сообщила, что они начали бить ракетами по территории Ливана. По их словам, армия наносит удары по одному из районов в Ливане в ответ на "обстрел с их стороны". Речь идет о возможной атаке палестинских группировок с территории Ливана.

Также армия Израиля поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с радикальным движением банка, сообщила армейская пресс-служба.

По последним данным, число пострадавших в Израиле возросло до 1864 человек, сообщил Минздрав страны.

С палестинской стороны, по предварительным данным ООН, ранены более 1,6 тыс.

Также опознана женщина, которую покалечили и похитили ХАМАС. СМИ сообщают, что ей оказалась 30-летняя гражданка Германии Шани Лук, которая приехала в Израиль для участия в музыкальном фестивале.

Также израильский спецназ арестовывает палестинцев, напавших на Израиль, после интенсивной перестрелки.

Visuals of Israel Special forces arresting terrorists who attacked Israel, after intense gunfight. 🔥#Israel #IsraelUnderAttack #IStandWithIsrael #Palestine #Israel_under_attackpic.twitter.com/ctqysKy6aG