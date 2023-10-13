Кошмарные кадры с убитыми ХАМАС детьми опубликовали власти Израиля

Власти Израиля опубликовали фотографии детей, убитых боевиками ХАМАС во время нападения на приграничные поселения 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, правительство Израиля опубликовало в своем официальном аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) фотографию младенца, убитого боевиками ХАМАС во время нападения на приграничное поселение 7 октября. На фото видно окровавленное тело маленького ребенка, его лицо скрыто.





"Это самое тяжелое фото, которое мы когда-либо публиковали. Нас бьет дрожь, пока мы это пишем. Мы долго сомневались, стоит ли это публиковать, но мы хотим, чтобы каждый из вас знал: это случилось", – говорится в посте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вдобавок к этому опубликовал еще несколько фотографий с обугленными телами детей, которых боевики ХАМАС убили и сожгли во время нападения. Он назвал ХАМАС "чудовищами и нелюдями", которые ничем не отличаются от террористов из ИГИЛ (запрещенная в Казахстане террористическая организация).

По официальным данным, в результате нападения палестинских боевиков на Израиль погибли или были захвачены в заложники десятки детей. Общее количество погибших граждан Израиля по состоянию на 13 октября оценивают в 1,6 тыс. человек. В секторе Газа, по данным палестинской администрации, в результате ответных ударов Израиля погибли около 1,5 тыс. человек, среди которых также есть дети.

Тем временем армия Израиля собирает возле границы с осажденным сектором Газа танки и пехоту для начала полномасштабной наземной операции. Израильские власти дали представителям ООН сутки на эвакуацию примерно 1,1 млн человек из северной части сектора Газа.

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников.



Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.