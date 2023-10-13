Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кошмарные кадры с убитыми ХАМАС детьми опубликовали власти Израиля

Израиль опубликовал чудовищные фото с убитыми ХАМАС детьми Фото: pixabay
Власти Израиля опубликовали фотографии детей, убитых боевиками ХАМАС во время нападения на приграничные поселения 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, правительство Израиля опубликовало в своем официальном аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) фотографию младенца, убитого боевиками ХАМАС во время нападения на приграничное поселение 7 октября. На фото видно окровавленное тело маленького ребенка, его лицо скрыто.


"Это самое тяжелое фото, которое мы когда-либо публиковали. Нас бьет дрожь, пока мы это пишем. Мы долго сомневались, стоит ли это публиковать, но мы хотим, чтобы каждый из вас знал: это случилось", – говорится в посте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вдобавок к этому опубликовал еще несколько фотографий с обугленными телами детей, которых боевики ХАМАС убили и сожгли во время нападения. Он назвал ХАМАС "чудовищами и нелюдями", которые ничем не отличаются от террористов из ИГИЛ (запрещенная в Казахстане террористическая организация).

По официальным данным, в результате нападения палестинских боевиков на Израиль погибли или были захвачены в заложники десятки детей. Общее количество погибших граждан Израиля по состоянию на 13 октября оценивают в 1,6 тыс. человек. В секторе Газа, по данным палестинской администрации, в результате ответных ударов Израиля погибли около 1,5 тыс. человек, среди которых также есть дети.

Тем временем армия Израиля собирает возле границы с осажденным сектором Газа танки и пехоту для начала полномасштабной наземной операции. Израильские власти дали представителям ООН сутки на эвакуацию примерно 1,1 млн человек из северной части сектора Газа.

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.

Читайте также

Израиль дал ООН сутки на эвакуацию 1,1 млн человек из сектора Газа
Израиль дал ООН сутки на эвакуацию 1,1 млн человек из сектора Газа
Никита Дробны
Израиль Палестина Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
прогноз погоды
В Алматы и 10 областях страны объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления