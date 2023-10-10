Более 2 700 человек пострадало при нападении ХАМАС на Израиль

В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что по меньшей мере 2 741 человек пострадал при нападении ХАМАСа, сообщает Zakon.kz

А в заявлении Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома говорится, что по меньшей мере 11 граждан США погибли в Израиле при эскалации конфликта.



Американские граждане также числятся пропавшими без вести, США "работают с властями Израиля, чтобы установить, где они находятся".

Happening Now: President Biden delivers remarks on the terrorist attacks in Israel. https://t.co/mjb6G66AyI — The White House (@WhiteHouse) October 7, 2023

США пока не намерены направлять военных в Израиль, будут руководствоваться интересами нацбезопасности. Об этом заявил в эфире телекомпании CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

ТАСС сообщает, что подтвердили гибель российского гражданина при атаке ХАМАС. "С соболезнованием огромным впервые обнародую информацию о том, что, к сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля. Гражданин РФ для нас он прежде всего", — сказал российский Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

Также дипломат сообщил, что РФ прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа и не исключил возможность организации вывозных рейсов из Израиля в Россию.



Российские дипломаты в Израиле не пострадали, все необходимые меры по обеспечению безопасности посольства РФ принимаются.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог сравнил число жертв атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября с Холокостом.

