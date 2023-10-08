СМИ: число пострадавших в Израиле возросло до 1100 человек

Число погибших от массированного ракетного обстрела Израиля группировкой “Хамас” возросло до более, чем 200. Ожидается, что число жертв продолжит расти. По меньшей мере 1100 человек получили ранения, многие из них – серьезные, сообщает Zakon.kz.

Число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1100, многие серьезно ранены, пишет издание Times of Israel о ссылкой на местные СМИ.



Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.



Также стало известно, что на Израиль приходится большая часть поставок электричества в сектор Газа. После атаки палестинской группировки власти Израиля решили отключить подачу света. Отключение электроэнергии в секторе Газа со стороны Израиля ставит под угрозу местные больницы, которые столкнулись с притоком пострадавших от воздушных ударов. Об этом Al Jazeera сообщил директор больницы Аль-Шифа Мохамед Абу Сильмия.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось 7 октября к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией. В заявлении говорится, что казахстанцам следует соблюдать меры безопасности.



В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.