МИД озвучил позицию Казахстана по действиям ХАМАС и Израиля

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем, сообщает Zakon.kz.

"Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи", – говорится в заявлении МИД РК, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства 17 октября 2023 года.

В МИД Казахстана напомнили недавнее заявление главы государства Касым-Жомарта Токаева, сделанное в ходе своего выступления на Саммите СНГ в Бишкеке: "Нельзя прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать".

"Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры". Пресс-служба МИД РК

В этой ситуации, как считают во внешнеполитическом ведомстве РК, "крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа".

"Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира". Пресс-служба МИД РК

В ведомстве также отметили, что "Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта".

"В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы "два государства для двух народов". Пресс-служба МИД РК

7 октября 2023 года по Израилю был нанесен массированный ракетный удар. Ответственность за атаку на себя взяло исламистское движение ХАМАС, правящее на территории сектора Газа.

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14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал следующий этап операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что "батальоны израильской армии развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции".

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Тем не менее начало наступления было отложено. Утром 15 октября Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа для переезда мирных жителей на юг анклава. У границы сектора Газа армия Израиля собрала огромную ударную группировку.

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По состоянию на 16 октября, в посольство Казахстана в Израиле обратились более 100 граждан РК с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов.