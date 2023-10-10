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В Белом доме сообщили об оказании военной помощи Израилю

В Белом доме сообщили об оказании военной помощи Израилю Фото: pixabay
США начали поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом заявили в Белом доме, сообщает Zakon.kz

О военной помощи Израилю и о выделении дополнительных средств рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля <...>, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом", - приводит слова Кирби ТАСС. Кирби добавил, что "первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути [в Израиль]".

Ранее Джон Кирби заявил, что на данный момент США не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они планируют руководствоваться интересами нацбезопасности.

В заявлении Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома говорится, что по меньшей мере 11 граждан США погибли в Израиле при эскалации конфликта.

Американские граждане также числятся пропавшими без вести, США "работают с властями Израиля, чтобы установить, где они находятся".

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