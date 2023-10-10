ХАМАС готов к длительной войне с Израилем

ХАМАС будет использовать десятки заложников, удерживаемых в Газе, чтобы добиться освобождения палестинцев, содержащихся в Израиле и за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Член руководства группировки ХАМАС Али Баракех заявил, что ХАМАС располагает "арсеналом ракет, которого хватит надолго", сообщает The Guardian.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в начале вторника израильские авиаудары по Газе разрушили 790 жилых домов и нанесли серьезный ущерб 5330 строениям. Повреждения трех объектов водоснабжения и канализации привели к прекращению обслуживания 400 тыс. человек.

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Израиль восстановил контроль над пограничным забором в Газе, прорванным боевиками палестинского движения ХАМАС и устанавливает мины на участках, где заграждение было разрушено.

Армия обороны Израиля объявила, что за ночь в Газе поразили более 200 целей.

Израильские офицеры готовятся сообщить 100 семьям о том, что их близкие взяты в заложники и удерживаются в Газе.



Среди похищенных могут быть три гражданина Австрии. В ходе конфликта погибли 18 тайландцев.



По данным министерства здравоохранения Газы, число палестинцев, погибших в результате израильских контратакующих ударов, возросло до более чем 680 человек. Число погибших в Израиле, по данным властей, составляет более 900 человек.