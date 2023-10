Более 2700 человек пострадало при нападении ХАМАС на Израиль

А в заявлении Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома говорится, что по меньшей мере 11 граждан США погибли в Израиле при эскалации конфликта.



Американские граждане также числятся пропавшими без вести. США "работают с властями Израиля, чтобы установить, где они находятся".

