Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 2700 человек пострадало при нападении ХАМАС на Израиль

Более 2 700 человек пострадало при нападении ХАМАС на Израиль Фото: pixabay, twitter/TimesAlgebraIND
В Министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что по меньшей мере 2741 человек пострадал при нападении ХАМАСа, сообщает Zakon.kz.

А в заявлении Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома говорится, что по меньшей мере 11 граждан США погибли в Израиле при эскалации конфликта.

Американские граждане также числятся пропавшими без вести. США "работают с властями Израиля, чтобы установить, где они находятся".

США пока не намерены направлять военных в Израиль, будут руководствоваться интересами нацбезопасности. Об этом заявил в эфире телекомпании CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

ТАСС сообщает, что  подтвердили гибель российского гражданина при атаке ХАМАС. "С соболезнованием огромным впервые обнародую информацию о том, что, к сожалению, подтвердилась гибель одного российского гражданина. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля. Гражданин РФ для нас он прежде всего", — сказал Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

Также дипломат сообщил, что РФ прорабатывает возможности эвакуации россиян из сектора Газа, и не исключил возможность организации вывозных рейсов из Израиля в Россию.

Российские дипломаты в Израиле не пострадали, все необходимые меры по обеспечению безопасности посольства РФ принимаются.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог сравнил число жертв атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября с Холокостом.

Читайте также

В ХАМАС рассказали о главных целях атаки на Израиль
В ХАМАС рассказали о главных целях атаки на Израиль
В Белом доме сообщили об оказании военной помощи Израилю
В Белом доме сообщили об оказании военной помощи Израилю
Роберт Ф.Кеннеди-младший объявил о беспартийном выдвижении на пост президента США
Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил о беспартийном выдвижении на пост президента США
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления