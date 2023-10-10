В Узбекистане взялись за электросамокаты

МВД Узбекистана разработало поправки в ПДД, регулирующие движение электросамокатов. Предлагается запретить управлять ими лицами младше 14 лет, сообщает Zakon.kz.

Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства о внесении изменений в ПДД. Речь идет о регулировании движения скутеров, а также электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает Gazeta.uz.



Сейчас нарушения, связанные с СИМ и скутерами, не отражены в законодательстве. Управляющие СИМ и скутерами не имеют базовых знаний ПДД, что приводит к различным негативным случаям. С 14 июня в Ташкенте что водители скутеров нарушили ПДД 190 раз.

Материал по теме Новые правила для электросамокатов: что нужно знать

Проект закона предлагает запретить:



управлять СИМ лицам младше 14 лет (за исключением управления на закрытых территориях);

езду с пассажиром (то есть СИМ должно перевозить одного человека);

управлять СИМ под воздействием алкоголя, наркотических средств, их аналогов, психотропных или сильнодействующих веществ, в состоянии усталости и болезни, угрожающих безопасности дорожного движения;

осуществлять буксировку одного или нескольких СИМ;

управлять СИМ при неисправности тормозной системы, рулевого управления, звукового сигнала, передних и задних фар или фонарей, не работающими в тёмное время суток или в ситуациях с ограниченной видимостью;

передвигаться на СИМ, не держась за руль или удерживая его одной рукой;

использовать телефон во время движения.

СИМ должно быть оборудовано фарой или фонарем, тормозом, звуковым сигналом, а также белыми светоотражателями спереди, красными или оранжевыми светоотражателями по бокам и красными светоотражателями сзади.

Лица, управляющие электросамокатами и другими СИМ, должны строго соблюдать ПДД во время движения, передвигаться по тротуарам, пешеходным переходам, пешеходным и велосипедным дорожкам со скоростью не более 6 км/ч, а при их отсутствии — со скоростью не более 20 км/ч по правой стороне проезжей части, уступать дорогу другим участникам движения при выезде из жилой зоны и строго следовать направлению движения других транспортных средств.

Обсуждение проекта постановления правительства продлится до 24 октября.

