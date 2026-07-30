Электросамокаты в Алматы будут парковать по новым правилам
Документ 30 июля 2026 года представил на заседании маслихата глава управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев.
Известно, что проект предусматривает единые требования к размещению парковок для электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности.
Теперь для операторов проката стоянки будут организовываться на договорной основе, что позволит упорядочить размещение транспорта в городе.
При этом жители смогут бесплатно пользоваться этими парковочными зонами для своих личных самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Кроме того, документ устанавливает единые правила эвакуации и хранения транспортных средств, а также порядок установки шлагбаумов и защитных ограждений во дворах. При этом обязательным условием остается беспрепятственный проезд автомобилей скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.
Ранее для жителей города появилась хорошая новость: теперь им разрешат бесплатно парковать автомобиль возле дома.