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Общество

Электросамокаты в Алматы будут парковать по новым правилам

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:17 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Алматы разработали обновленный проект организации дорожного движения, который впервые комплексно регулирует использование средств индивидуальной мобильности, сообщает Zakon.kz.

Документ 30 июля 2026 года представил на заседании маслихата глава управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев.

Известно, что проект предусматривает единые требования к размещению парковок для электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности.

Теперь для операторов проката стоянки будут организовываться на договорной основе, что позволит упорядочить размещение транспорта в городе.

При этом жители смогут бесплатно пользоваться этими парковочными зонами для своих личных самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, документ устанавливает единые правила эвакуации и хранения транспортных средств, а также порядок установки шлагбаумов и защитных ограждений во дворах. При этом обязательным условием остается беспрепятственный проезд автомобилей скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.

Ранее для жителей города появилась хорошая новость: теперь им разрешат бесплатно парковать автомобиль возле дома.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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