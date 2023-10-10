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Евросоюз официально признал ХАМАС террористической организацией

Евросоюз официально признал ХАМАС террористической организацией Фото: pixabay
Франция и Евросоюз официально признали ХАМАС террористической организацией. Соответствующее заявление сделала французская премьер-министр Элизабет Борн, сообщает Zakon.kz.

Франция и Евросоюз признали палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила премьер Франции Элизабет Борн, пишет ТАСС. 

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"ХАМАС – это террористическая группа, это признано Францией и Евросоюзом" – сказала Борн.

Она добавила, что "у терроризма и варварства нет оправдания", и подчеркнула, что из бюджета Франции ни одного евро "не должно попасть в руки террористов".

Глава кабмина отметила, что Париж выступает за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке, однако признала, что "это потребует много времени".

Борн также подчеркнула, что власти не допустят проявления антисемитизма во Франции "ни на улице, ни в Интернете".

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ХАМАС создана 14 декабря 1987 года. Члены группировки отрицают право Израиля на существование, а главной их целью является создание Палестинского государства, охватывающего всю территорию, которую занимала подмандатная Палестина до образования Израиля в 1948 году.

ХАМАС начал обстрелы Израиля 7 октября. Позже страна объявила о начале войны.

О том, кто кого поддержал в конфликте, и как казахстанский политолог оценивает происходящее, читайте здесь.

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