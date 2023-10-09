Конфликт ХАМАСа и Израиля: кто кого поддержал в мире, как казахстанский политолог оценивает происходящее

С 7 октября продолжается ожесточенная борьба между непримиримыми Израилем и Палестиной. Zakon.kz собрал реакции мировой общественности на сегодняшний день и поинтересовался, какие риски влечет происходящее.

Иран - на стороне ХАМАСа

Президент Ирана Ибрахим Раиси поддержал палестинские группировки и счел действия сектора Газа самообороной. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на "угнетение и несправедливость", которым подвергаются палестинцы.

"Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону. Сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народы в регионе", - цитирует иранское агентство Mehr News заявление главы Ирана.

Ибрахим Раиси обратился к мусульманским странам с просьбой так же поддержать Палестину и отметил: "сионистские враги должны понять, что баланс сил изменился, и им теперь невыгодно разжигать войны".

Тем не менее, по данным сообщает Amwaj.media, власти страны опровергают причастность к атакам ХАМАСа на Израиль:

"Мы решительно выступаем в поддержку Палестины; однако мы не участвуем в принятии ответных мер Палестины, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной. Израиль пытается оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана", - уведомило представительство Ирана при ООН.

Доказательств причастности Ирана к атаке не нашел и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако американское издание Wall Street Journal написало, что "иранские сотрудники службы безопасности помогали планировать наступление ХАМАС и "дали зеленый свет" на заседании в Бейруте 2 октября". Более того, ссылаясь на источники из Европы, ХАМАС, Хезболлы и Сирии, журналисты сообщили: представители ХАМАС, Хезболлы, Палестинского исламского джихада (ПИД) и Сил Кудс встречались в Ливане "как минимум раз в две недели с августа" для обсуждения нападения 7 октября.

Катар - братский палестинский народ

МИД Катара возложил ответственность за обострение ситуации на Израиль и обвинил его в нарушении прав жителей Палестины.

"Катар выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность. МИД возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию лишь на Израиль, это произошло из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные рейды на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под защитой израильской полиции", - сказано на сайте министерства.

Турция - мир зависит от Израиля

Турция ищет варианты прекращения огня, однако успех, по мнению местных дипломатов, в большей степени зависит от Израиля - газета Hurriyet.

Подчеркивается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет вести политику, направленную на прекращение огня. Анкара ведет диалог с обеими сторонами конфликта, но опасается затруднений в случае ответа Израиля палестинцам "с чрезмерной силой".

Египет - обращение к ООН

Глава МИД Египта Самех Шукри провел переговоры с британским коллегой Джеймсом Клеверли и сделал акцент на важности взятия на себя ответственности за прекращение эскалации между Палестиной и Израилем Советом Безопасности ООН. При этом Египет сохраняет контакт и с теми, и с другими.

США - на стороне Израиля

9 октября стало известно, что в Израиль прибыл первый самолет ВВС США с военной помощью, он приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Информацией поделился "Голос Израиля".

На новость немедленно среагировал ХАМАС, который, как сказано в сообщении, не боится отправки американского авианосца в регион. Вместе с тем американскому правительству намекнули, что оно "должно понимать последствия такого действия".

Тем временем президент Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямину Нетаньяху пообещал оказание еще большей помощи в ближайшие дни.

Позже в восточную часть Средиземного моря направилась авианосная ударная группа ВМС США. Американский авианосец "Джеральд Р. Форд" и атомный авианосец приблизились к Израилю. Помимо этого, Штаты увеличивают присутствие своих истребителей в регионе включая эскадрильи F-35, F-15, F-16 и А-10. В последние месяцы отправлено несколько таких самолетов на Ближний Восток. Со слов анонимного чиновника, приведенных CNN, важно отправить больше истребителей F-35 и F-15, двух самых мощных средств воздух-воздух и воздух-земля в ВВС США, количественно направят около 20-25 истребителей.

Что касается самого Израиля, он запросил у американского партнера высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола". "Железный купол" - система противовоздушной обороны малой дальности, которая перехватила множество ракет, выпущенных из сектора Газа. Но она была подавлена ракетными залпами, что позволило некоторым ракетам пройти и поразить Израиль.

Германия - пересмотр финпомощи Палестине

Правительство Германии планирует пересмотреть свое решение об оказании гуманитарной и финансовой помощи Палестине после нападения ХАМАС на Израиль. Как объяснила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, власти уделяют пристальное внимание тому, чтобы поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не войне. Поэтому будут проведены проверки, по результатам которых выяснится, как проекты ФРГ могут поспособствовать миру в регионе и безопасности Израиля, делится газета Sueddeutsche Zeitung.

Франция - право Израиля на самозащиту

8 октября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Ведомство обратило внимание собеседников на право Израиля на самозащиту и потребовало "немедленного и безусловного освобождения заложников", захваченных ХАМАС, сообщает ТАСС.

Канада - осуждение атак на Израиль

Как заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, правительство Канады решительно осуждает нападение на Израиль и поддерживает право еврейского государства на самооборону.

"Канада решительно осуждает террористические нападения на Израиль. Эти акты насилия совершенно неприемлемы", - цитирует ТАСС пост Трюдо в соцсетях.

Великобритания - помощь Израилю

Как передает The Times of Israel, премьер-министр Великобритании Риши Сунак позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и предложил любую поддержку. Также Великобритания будет "недвусмысленно выступать против этих террористических актов".

Испания - "проявление терроризма"

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Onda Cero охарактеризовал атаки на Израиль как проявление терроризма и выразил обеспокоенность возможным распространением конфликта на региональном уровне.

Казахстан - за мирное разрешение ситуации

8 октября пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров высказал позицию министерства по ситуации в Израиле.

"Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – заявил Смадияров.

Также он сообщил, что посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возвращении домой.

Сегодня Смадияров призвал казахстанцев, находящихся в Израиле, связаться с консулом и передать свои данные. Наши граждане, отмечает официальный представитель МИД РК, не спешат вставать на консульский учет, и на их поиски уходит довольно много времени.

Реакция на происходящее последовала и со стороны казахстанских политологов

Так, Андрей Чеботарёв написал следующее:

"Начавшиеся 7 октября боевые действия между движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа (часть территории Палестины), и Израилем способствуют созданию серьезного очага военно-политической напряженности на и без того нестабильном Ближнем Востоке. Для стран Центральной Азии все это пока создает косвенные угрозы, затрагивая безопасность их дипломатических представительств и отдельных граждан, пребывающих в настоящее время, в частности, на территории Израиля и Ливана".

По его словам, обострению и расширению географии конфликта способствует вовлечение в него движения "Хезболла", вооруженные формирования которого уже обстреляли позиции израильской армии с территории Ливана.

"Тем самым "Хезболла" проявила солидарность с ХАМАС. Если же первая из этих организаций от разовых обстрелов территории Израиля перейдет к полномасштабным военным действиям, то ему придется воевать на два фронта. При этом известны тесная связь "Хезболлы" с Ираном и напряженные отношения между ним и Израилем. Так, официальные лица последнего неоднократно заявляли о готовности нанесения авиаударов по Ирану с целью недопущения реализации им своей ядерной программы. В свою очередь, некоторые официальные лица ИРИ выразили поддержку действиям ХАМАС".

Эксперт обозначил риски перерастания арабо-израильского конфликта в войну между Израилем и Ираном. По его мнению, на это может повлиять ставка первого на силовые механизмы разрешения конфликтных ситуаций с внешними оппонентами и гарантии определенной военной помощи со стороны США.

"Хотя географически Иран от Израиля разделяет группа арабских стран, возможные военные действия между ними чреваты рядом негативных последствий для стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Самыми "мягкими" из них могут стать определенные колебания цен на мировом рынке энергоресурсов и нарушения логистических цепочек. В том числе это может коснуться железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, реализации озвученной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым инициативы по запуску скоростных грузовых поездов по маршруту Челябинск – Болашак – Иран, а также судоходства в Каспийском море в иранском направлении".

Казахстан, являющийся в настоящее время председателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), с точки зрения Чеботарёва, может инициировать обсуждение возможностей по урегулированию вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС и принятию мер для недопущения или хотя бы снижения негативного влияния этого конфликта. А вдобавок - проведение переговоров между Израилем и Палестиной на площадке СВМДА. Так Астана "лишний раз поддержит свой миротворческий имидж.

7 октября палестинские боевики начали обстреливать Израиль. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции "Буря Аль-Аксы" и заявил, что палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции 5000 ракетами. В свою очередь, Армия обороны Израиля предупредила израильтян, живущих недалеко от Газы, оставаться в своих домах.

В тот же день Израиль объявил, что находится в состоянии войны.

Любопытно, что в середине мая текущего года палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня. Договоренность была достигнута при активном посредничестве Египта. Ракетными ударами стороны обменивались с 9 мая.