Казахстанские спасатели активно разбирают завалы после землетрясения в Афганистане

В населенном пункте Наиброфи в афганской провинции Герат наши спасатели в течение первых суток разобрали 76 участков, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, медицинскую помощь оказали 39 местным жителям, из них 5 детей.

"Сегодня в 06.32 утра в окрестностях города Герат был зафиксирован сильный афтершок, куда было направлено 29 казахстанских спасателей. Оказана медицинская помощь 10-ти жителям. После завершения работ силы и средства убыли в населенный пункт Наиброфи для продолжения поисков пострадавших", – говорится в сообщении МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК

10 октября по поручению главы государства группировка сил и средств МЧС Казахстана в количестве 45 человек была направлена в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Мощное землетрясение произошло 7 октября 2023 года на западе Афганистана. Был зафиксирован толчок магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 40 км к северо-западу от города Герат, за ним последовали несколько афтершоков. Толчки почувствовали и жители Ашхабада в Туркменистане. Позже сообщили, что не менее 120 человек погибли, более тысячи получили травмы в результате мощного землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана, сообщили местные власти.