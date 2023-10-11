Казахстанские спасатели разбирают самые сложные завалы после землетрясения в Афганистане

Отряд спасателей, прибывший из Казахстана в Афганистан для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, приступил к работе. Казахстанцы разбирают завалы на самом сложном участке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК 11 октября, отряд казахстанских спасателей прибыл в Афганистан по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для устранения последствий мощного землетрясения и немедленно приступил к работе. Казахстанцы сразу же начали разбирать завалы, хотя прилетели в Афганистан ночью.

Казахстанские спасатели проводят поисково-спасательные работы в местности Наиброфи, примерно в 25-30 км от Герата. Местные власти считают этот участок самым сложным, здесь произошли сильные разрушения и много людей пропали без вести.





"Власти Герата выразили благодарность за оперативность и поражены настроем спасателей, которые намереваются работать в круглосуточном режиме", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Сильное землетрясение в Афганистане произошло 7 октября. 9 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отправить в Афганистан отряд спасателей. 10 октября сообщалось, что 45 человек, в том числе врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф и кинологи, вылетели в Афганистан для устранения последствий землетрясения.