Казахстанские спасатели нашли тело погибшего мальчика под завалами в Афганистане

Казахстанские спасатели, направленные в Афганистан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

В населенном пункте Наиброфи казахстанские спасатели провели разборы завалов 211 фрагментов домов. Методом "сплошной цепи" спасателями пройдено 487 участков. Всего в этом населенном пункте обследовано 700 участков разрушенных домов.







"В ходе разбора одного из полностью разрушенного жилища спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего мальчика 5-6 лет. Совместно с представителями афганской стороны казахстанцы также провели обследование полностью разрушенного населенного пункта Сияхан, расположенного в 10 км от Наиброфи. Также были проведены работы по разбору завалов в населенном пункте Чолк. Пострадавших не обнаружено". Пресс-служба МЧС РК

Казахстанскими спасателями оказана медицинская помощь 80 местным жителям, в числе которых 11 детей.

В связи с участившимися фактами сильных афтершоков и завершением работ на вверенном участке, отряд МЧС Казахстана выдвинулся в город Герат.

Мощное землетрясение произошло 7 октября 2023 года на западе Афганистана. Был зафиксирован толчок магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 40 км к северо-западу от города Герат, за ним последовали несколько афтершоков. Толчки почувствовали и жители Ашхабада в Туркменистане. Позже сообщили, что не менее 120 человек погибли, более тысячи получили травмы в результате мощного землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана, сообщили местные власти.

45 спасателей Казахстана прибыли на помощь в пострадавший от разрушительного землетрясения Афганистан 10 октября. В населенном пункте Наиброфи в афганской провинции Герат наши спасатели в течение первых суток разобрали 76 участков.

