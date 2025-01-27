В Шотландии ликвидировали банду из семерых педофилов
По информации Sky News, во время судебного разбирательства выяснилось, что дети регулярно подвергались сексуализированному насилию. Героиновые наркоманы устраивали "ночи изнасилований".
Семь человек – Иэн Оуэнс, Элейн Ланнери, Лесли Уильямс, Пол Брэннан, Скотт Форбс, Барри Уотсон и Джон Кларк – были признаны виновными в многочисленных эпизодах.
Оуэнс, Ланнери, Уильямс и Брэннан также осудили за попытку убийства ребенка. Они запирали несовершеннолетнего в разных местах, включая микроволновую печь и шкаф.
Также Оуэнс, Уильямс и Брэннан получили срок за преступления, связанные с наркотиками.
27 января, когда все семеро предстали перед судом, им выдали ордер на арест и на неопределенный срок поместили в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.
- Оуэнс был приговорен к 20 годам лишения свободы;
- Ланнери – к 17 годам;
- Уильямс – к 14 годам;
- Брэннан – к 15 годам;
- Форбс – к восьми годам;
- Уотсон – к девяти с половиной годам;
- а Кларк – к 10 годам.
Если они когда-либо будут условно-досрочно освобождены, то подвергнутся контролю органов в течение всей оставшейся жизни, а если совершат еще одно преступление, им грозит повторное тюремное заключение.
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