#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Мир

В Шотландии ликвидировали банду из семерых педофилов

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 03:59 Фото: freepik
Банда педофилов из Глазго (Шотландия), которая руководила "чудовищной" сетью по сексуализированному насилию над детьми, заключена в тюрьму, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, во время судебного разбирательства выяснилось, что дети регулярно подвергались сексуализированному насилию. Героиновые наркоманы устраивали "ночи изнасилований".

Семь человек – Иэн Оуэнс, Элейн Ланнери, Лесли Уильямс, Пол Брэннан, Скотт Форбс, Барри Уотсон и Джон Кларк – были признаны виновными в многочисленных эпизодах.

Оуэнс, Ланнери, Уильямс и Брэннан также осудили за попытку убийства ребенка. Они запирали несовершеннолетнего в разных местах, включая микроволновую печь и шкаф.

Фото: news.sky

Также Оуэнс, Уильямс и Брэннан получили срок за преступления, связанные с наркотиками.

27 января, когда все семеро предстали перед судом, им выдали ордер на арест и на неопределенный срок поместили в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

  • Оуэнс был приговорен к 20 годам лишения свободы;
  • Ланнери – к 17 годам;
  • Уильямс – к 14 годам;
  • Брэннан – к 15 годам;
  • Форбс – к восьми годам;
  • Уотсон – к девяти с половиной годам;
  • а Кларк – к 10 годам.

Если они когда-либо будут условно-досрочно освобождены, то подвергнутся контролю органов в течение всей оставшейся жизни, а если совершат еще одно преступление, им грозит повторное тюремное заключение.

Ранее стало известно, что жителя Китая казнят за хладнокровное убийство японского мальчика.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Мужчина свел счеты с жизнью из-за непосильных долгов сына
Мир
03:40, 28 января 2025
Мужчина свел счеты с жизнью из-за непосильных долгов сына
Внук Джона Кеннеди раскритиковал Трампа за расследование смерти его деда
Мир
03:20, 28 января 2025
Внук Джона Кеннеди раскритиковал Трампа за расследование смерти его деда
Завуча начальной школы арестовали за алкогольную вечеринку для сотни школьников в США
Мир
01:52, 28 января 2025
Завуча начальной школы арестовали за алкогольную вечеринку для сотни школьников в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: