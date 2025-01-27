В Шотландии ликвидировали банду из семерых педофилов

Банда педофилов из Глазго (Шотландия), которая руководила "чудовищной" сетью по сексуализированному насилию над детьми, заключена в тюрьму, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, во время судебного разбирательства выяснилось, что дети регулярно подвергались сексуализированному насилию. Героиновые наркоманы устраивали "ночи изнасилований".

Семь человек – Иэн Оуэнс, Элейн Ланнери, Лесли Уильямс, Пол Брэннан, Скотт Форбс, Барри Уотсон и Джон Кларк – были признаны виновными в многочисленных эпизодах.

Оуэнс, Ланнери, Уильямс и Брэннан также осудили за попытку убийства ребенка. Они запирали несовершеннолетнего в разных местах, включая микроволновую печь и шкаф.

Фото: news.sky

Также Оуэнс, Уильямс и Брэннан получили срок за преступления, связанные с наркотиками.

27 января, когда все семеро предстали перед судом, им выдали ордер на арест и на неопределенный срок поместили в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Оуэнс был приговорен к 20 годам лишения свободы;

Ланнери – к 17 годам;

Уильямс – к 14 годам;

Брэннан – к 15 годам;

Форбс – к восьми годам;

Уотсон – к девяти с половиной годам;

а Кларк – к 10 годам.

Если они когда-либо будут условно-досрочно освобождены, то подвергнутся контролю органов в течение всей оставшейся жизни, а если совершат еще одно преступление, им грозит повторное тюремное заключение.

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